Евгений Кузнецов принимает участие в тренировке перед третьей игрой с «Вегасом»

Российский нападающий Евгений Кузнецов принимает участие в утренней тренировке «Вашингтон Кэпиталз» перед третьей игрой серии с «Вегас Голден Найтс» (1-1), информирует журналист Изабелль Хуршудян.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



Напомним, уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба во втором матче финала и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца первого периода.



Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что участие Кузнецова в матче остаётся под вопросом.

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