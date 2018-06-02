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Евгений Кузнецов принимает участие в тренировке перед третьей игрой с «Вегасом»

Евгений Кузнецов принимает участие в тренировке перед третьей игрой с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ

Российский нападающий Евгений Кузнецов принимает участие в утренней тренировке «Вашингтон Кэпиталз» перед третьей игрой серии с «Вегас Голден Найтс» (1-1), информирует журналист Изабелль Хуршудян.

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Напомним, уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба во втором матче финала и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца первого периода.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что участие Кузнецова в матче остаётся под вопросом.

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