Тротц: неважно, выбыл Кузнецов или Бекстрём, у «Вашингтона» есть глубина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц отметил, что в случае необходимости команда справится с потерей Евгения Кузнецова благодаря Ларсу Эллеру.



«В центре у нас обнаружилась глубина. Неважно, выбыл ли из строя Бекстрём или Кузнецов, Ларс Эллер сумел вывести свою игру на иной уровень и получить более престижную, если хотите, роль. Ему нравятся такие вызовы. Он серьёзно принимает их. Он опытный игрок с хорошим хоккейным чутьем, которое особенно помогает в плей-офф», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.

Экономим на звезде. Зачем Тротц придерживает Овечкина? Странно, но это факт. Лидер и вожак команды играет меньше многих одноклубников.