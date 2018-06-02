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Тротц: неважно, выбыл Кузнецов или Бекстрём, у «Вашингтона» есть глубина

Тротц: неважно, выбыл Кузнецов или Бекстрём, у «Вашингтона» есть глубина
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц отметил, что в случае необходимости команда справится с потерей Евгения Кузнецова благодаря Ларсу Эллеру.

«В центре у нас обнаружилась глубина. Неважно, выбыл ли из строя Бекстрём или Кузнецов, Ларс Эллер сумел вывести свою игру на иной уровень и получить более престижную, если хотите, роль. Ему нравятся такие вызовы. Он серьёзно принимает их. Он опытный игрок с хорошим хоккейным чутьем, которое особенно помогает в плей-офф», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.

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Странно, но это факт. Лидер и вожак команды играет меньше многих одноклубников.
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