Кузнецов: посмотрим, сыграю ли я в третьей игре с «Вегасом»

Российский нападающий Евгений Кузнецов принял участие в утренней тренировке «Вашингтон Кэпиталз» перед третьей игрой серии с «Вегас Голден Найтс» (1-1) и ответил на вопрос, сумеет ли он сыграть.



«Посмотрим», — ответил на вопрос российский нападающий.



Напомним, уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба во втором матче финала и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца первого периода.



Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что участие Кузнецова в матче остаётся под вопросом.