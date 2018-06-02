Овечкин: в третьем матче серии будет очень круто, бесподобная атмосфера

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (1-1).

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Народ очень взволнован и рад, будет очень круто. Мы очень много работали, чтобы достичь этого момента. У нас одни из лучших фанатов в лиге. Они будут с нами до самого конца. Уверен, в субботу на стадионе будет бесподобная атмосфера», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.



Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь со 2 на 3 июня мск. Начало встречи – в 03:00 по московскому времени.