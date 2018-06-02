«Вашингтон» — «Вегас»: Тротц примет решение по Кузнецову перед матчем

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заявил, что решение об участии форварда Евгения Кузнецова в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» будет принято непосредственно перед игрой.



Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Том Гулитти. Кузнецов принял участие в утренней тренировке «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, уроженец Челябинска пропустил силовой приём в исполнении защитника «рыцарей» Брэйдена Макнэбба во втором матче финала и ушёл в раздевалку из-за проблем с рукой. Эпизод произошёл за пять минут до конца первого периода.



Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь с 2 на 3 июня мск. Начало встречи — в 3:00 по московскому времени.