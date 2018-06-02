Величкин: Зернов и Варфоломеев не могли быть проданы в «Авангард» в их статусе

Континентальной хоккейной лиге необходимо разобраться в ситуации с хоккеистами Денисом Зерновым и Павлом Варфоломеевым, заявил «Р-Спорт» вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин.



В пятницу «Лада» (Тольятти) и «Югра» (Ханты-Мансийск) объявили о переходе соответственно Зернова и Варфоломеева в омский «Авангард». «Лада» и «Югра» покинули состав участников КХЛ после сезона-2017/18.



«Дело в том, что и «Лада», и «Югра» 31 мая потеряли права на игроков. Клубы не могли продавать в «Авангард» или куда-либо ещё хоккеистов в статусе «Конфликт». Игроки написали заявление в арбитраж на рассмотрение их статуса. Сейчас КХЛ должна разобраться в этой ситуации, разобраться в регламенте, после чего уже любой клуб получит возможность договориться с Зерновым и Варфоломеевым», — сказал Величкин.

«Лада» обменяла права на Дениса Зернова в «Авангард»