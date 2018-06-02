А. Медведев: СКА с Воробьёвым привлечёт не только результатом, но и красотой

Член совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев заявил, что петербургский клуб с главным тренером Ильей Воробьёвым будет привлекать болельщиков не только результатом, но и красивой игрой.

В пятницу СКА объявил, что подписал с Воробьёвым двухлетний контракт.



«Каждый тренер привносит что-то своё. Не надо забывать, что Воробьёв имеет и семейный опыт очень богатый, с папой. С ним «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина и Магнитогорск демонстрировал очень хорошую игру. Я уверен, что Воробьёв привнесёт новые нотки в игру СКА и игра команды будет привлекать болельщиков на трибуны не только результатом, но и красотой», — приводит слова Медведва «Р-Спорт».