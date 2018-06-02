«Трактор» — Дадонову: Женя, ну зачем тебе эта Флорида? Челябинск же роднее

Официальная группа «Трактора» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала шуточное обращение к нападающему «Флориды Пантерз» Евгению Дадонову, который является воспитанником челябинской школы хоккея.

«Женя, ну зачем тебе эта Флорида? Челябинск же роднее», — написано в группе клуба в сети «ВКонтакте».

У Дадонова и «Флориды» действует трёхлетний контракт на $ 12 млн, который был подписан 1 июля 2017 года. В минувшем сезоне Евгений набрал 65 (28+37) очков, став четвёртым бомбардиром «Пантерз» и вторым снайпером.