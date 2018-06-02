78% команд, выигравших 3-й матч финала НХЛ при счёте 1-1, брали Кубок Стэнли

В ночь с 2 на 3 июня в Вашингтоне будет сыгран третий матч финала Кубка Стэнли–2018 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс». Начало — в 3:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-1.

Равный счёт в серии после двух стартовых матчей был зафиксирован 27 раз с момента принятия современного формата розыгрыша плей-офф НХЛ (1939 год). В 21 из 27 случаев команда, выигравшая третий матч, становилась обладателем главного трофея. И только в 6 случаях (22%) проигравший в третьем матче клуб завоёвывал Кубок Стэнли. В последний раз это удалось «Чикаго Блэкхоукс» в 2015 году.