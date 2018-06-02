Маршессо скопировал традицию «Вашингтона», совершив «горячий круг» перед матчем

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо на утренней тренировке команды скопировал традицию «Вашингтон Кэпиталз» совершать «горячий круг», когда команда находится на выезде.

Суть традиции заключается в том, что необходимо на максимальной скорости сделать круг по ледовой площадке. Остальные хоккеисты в этот момент поддерживают своего партнёра возгласами и ударами клюшек по льду.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» журналиста Луи Жана.

Перед первым матчем серии полуфинала плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проехал такой круг, а перед седьмым его повторил главный тренер команды Барри Тротц.