Кузнецов — о травме: был хоккейный эпизод, никаких претензий к Макнэббу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, что не имеет претензий к защитнику «Вегас Голден Найтс» Брэйдену Макнэббу, чей силовой приём на российском форварде обернулся травмой руки.

«Никаких проблем нет, это был хоккейный эпизод. Они бьют нас, а мы их. Это хоккей. Вообще, в ходе сезона всем приходится играть через какие-то болячки. Главное, правильно оценивать ситуацию», — цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Третий матч финала Кубка Стэнли состоится в Вашингтоне в ночь с 2 на 3 июня мск. Начало встречи — в 3:00 по московскому времени. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после утренней тренировки заявил, что решение об участии Кузнецова в третьем матче будет принято непосредственно перед игрой.