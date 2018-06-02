Тренерский штаб Хейккиля в «Сарыарке» пополнился ещё одним финским специалистом

В тренерский штаб хоккейного клуба «Сарыарка» вошёл 37-летний финский специалист Томми Неккула. Соглашение с тренером рассчитано на один год, информирует официальный сайт клуба ВХЛ.

Томми Неккула станет помощником главного тренера Кари Хейккиля. Также одной из зон ответственности Томми будет физическая подготовка игроков «Сарыарки».



Тренерский путь Неккула начинал в 2008 году в системе финского клуба СайПа (Лаппеэнранта). На протяжении четырёх лет он возглавлял молодёжную команду СайПа U20. В 2012 году Томми Неккула продолжил карьеру в академии ЮП (Йювяскюля).