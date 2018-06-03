«Вашингтон» — «Вегас»: Кузнецов сыграет в третьем матче финала Кубка Стэнли-2018

Стали известны составы команд на второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (1-1 в серии). Начало встречи— в 03:00 по московскому времени.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

По сравнению со вторым матчем наставники команд Барри Тротц и Жерар Галлан не произвели изменений в составах. Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов примет участие в игре. Защитник «столичных Михал Кемпны также сыграет в матче, несмотря на повреждение, полученное непосредственно на предыгровой раскатке.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Вашингтон»:



Холтби.

Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Орлов — Нисканен, Врана — Бекстрём — Оши;

Орпик — Юус, Бураковски — Эллер — Коннолли;

Стивенсон — Бигл — Смит-Пелли.

«Вегас»:



Флёри;

Макнэбб — Шмидт, Маршессо — Карлссон — Смит,

Энгелланд — Теодор, Перрон— Хаула — Нил,

Миллер — Сбиса, Так— Икин — Карпентер,

Носек — Белльмар — Ривз.