«Вашингтон» — «Вегас»: арбитры отменили гол хозяев из-за атаки вратаря

В Вашингтоне проходит первый период третьего матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (0:0).

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

На шестой минуте стартового отрезка нападающий хозяев Чандлер Стивенсон поразил ворота «рыцарей», однако голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри был атакован игроком «Вашингтона» Деванте Смит-Пелли. Взятие ворот было отменено, а Смит-Пелли получил малый штраф.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.