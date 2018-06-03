Александр Овечкин повторил клубный рекорд «Вашингтона» по голам в одном плей-офф

В Вашингтоне проходит второй период третьего матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (1:0). Счёт в матче был открыт капитаном «столичной» команды Александром Овечкиным.

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Российский нападающий повторил клубный рекорд «Кэпиталз» по голам в плей-офф, который ранее единолично принадлежал нападающему Джону Дрюсу, забросившему 14 шайб в Кубке Стэнли-1990.

В нынешнем розыгрыше на счету Овечкина стало 25 (14+11) очков в 22 матчах. Он занимает второе место в списке бомбардиров плей-офф, уступая только Евгению Кузнецову.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.