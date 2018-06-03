«Вашингтон» — «Вегас»: Евгений Кузнецов забросил 12-ю шайбу в плей-офф

В Вашингтоне проходит второй период третьего матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (2:0). Вторую шайбу хозяев на свой счёт записал Евгений Кузнецов.

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Хоккеист отличился на 33-й минуте встречи. Для Кузнецова эта шайба стала 12-й в нынешнем плей-офф. В роли ассистентов выступили нападающие Джей Бигл (пятая голевая передача в плей-офф) и Ти Джей Оши (11-я голевая передача).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

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