Овечкин — на 6-м месте по голам в плей-офф среди игроков, родившихся в Европе

В Вашингтоне завершился второй период третьего матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс» (2:0). Счёт в матче был открыт капитаном «столичной» команды Александром Овечкиным.

Россиянин вышел на шестое место по голам в плей-офф среди игроков, родившихся в Европе. Овечкин (60 шайб) обогнал по этому показателю Стэна Микиту (59). Микита имел канадское гражданство, но родился на территории современной Словакии.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Первое место занимает финн Яри Курри (106), второе — Яромир Ягр (78), тройку лучших замыкает финн Эса Тикканен (72). В топ-5 также входят швед Петер Форсберг (64) и россиянин Евгений Малкин (62).