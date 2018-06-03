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«Вашингтон» победил «Вегас» в третьей игре финала Кубка Стэнли, счёт в серии 2-1

«Вашингтон» победил «Вегас» в третьей игре финала Кубка Стэнли, счёт в серии 2-1
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Счёт открыл капитан хозяев Александр Овечкин на 22-й минуте матча, удачно сыграв на добивании после броска Джона Карлсона. Спустя 11 минут форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил передачу на ход, выкатился с правого края на ворота и с кистей отправил шайбу в дальний угол ворот Марка-Андре Флёри, сделав счёт 2:0. Нападающий «рыцарей» Томаш Носек на 44-й минуте сократил отставание в счёте, однако спасти игру гостям в итоге так и не удалось. На 54-й минуте форвард «столичной» команды Деванте Смит-Пелли установил окончательный счёт в матче — 3:1.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
03 июня 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 1
0:0, 2:0, 1:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 21:10 (5x5), 2:0 – Кузнецов (Бигл, Оши) – 32:50 (5x5), 2:1 – Носек (Белльмар) – 43:29 (5x5), 3:1 – Смит-Пелли (Бигл) – 53:53 (5x5)

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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