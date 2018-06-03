Смит-Пелли: Овечкину платят не за это, но он всегда готов бросаться под шайбу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли 2018 над «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1) высоко отозвался об игре капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

«Я всегда любил плей-офф. Люблю забивать важные голы. Не знаю, почему, но я лучше всего играю в самых важных матчах.

Овечкин потрясающий лидер. Когда он показывает силовой хоккей, сегодня он заблокировал три броска. Ему платят не за это, но он всегда готов бросаться под шайбу. Он делает это весь плей-офф. Он очень хочет победить, как и мы все», — сказал Смит-Пелли в эфире NBCSN.