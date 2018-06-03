Самый полезный игрок плей-офф Орпик из-за травмы не доиграл матч с «Вегасом»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

По ходу второго периода травму получил ведущий защитник «Вашингтона» Брукс Орпик. 37-летний американец попал под силовой приём форвард гостей Джеймса Нила и не вышел на третий период. Орпик является самым полезным игроком нынешнего розыгрыша плей-офф («+16»).

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.