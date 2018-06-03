Овечкин забил 40 голов в плей-офф с 2011 года – лучший показатель в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Счёт открыл капитан хозяев Александр Овечкин на 22-й минуте матча, удачно сыграв на добивании после броска Джона Карлсона. Российский игрок добрался до отметки в 60 шайб в матчах плей-офф, став четвёртым действующим игроком, кому покорилась эта отметка.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Начиная с 2011 года, Овечкин забросил в Кубке Стэнли 40 шайб – это лучший показатель во всей НХЛ. Капитан «столичных» на этом отрезке превосходит Сидни Кросби (36), Евгения Малкина (33) и Патрика Кейна (31).