«Вашингтон» – «Вегас» – 3:1 – видеообзор финального матча Кубка Стэнли — 2018

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Счёт открыл капитан хозяев Александр Овечкин на 22-й минуте матча, удачно сыграв на добивании после броска Джона Карлсона. Спустя 11 минут форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил передачу на ход, выкатился с правого края на ворота и с кистей отправил шайбу в дальний угол ворот Марка-Андре Флёри, сделав счёт 2:0. Нападающий «рыцарей» Томаш Носек на 44-й минуте сократил отставание в счёте, однако спасти игру гостям в итоге так и не удалось. На 54-й минуте форвард «столичной» команды Деванте Смит-Пелли установил окончательный счёт в матче — 3:1.

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