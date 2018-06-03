Овечкин: сразу задали тон всей игре, придерживались плана и добились результата

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли 2018 над «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1) прокомментировал исход матча.

«Мы старались, чтобы шайба была как можно ближе к чужим воротам. Стремились активно сыграть в отборе и заканчивать все силовые приёмы. Нам удалось сразу задать тон всему матчу, мы создали много моментов в первом периоде. «Вашингтон» придерживался плана на игру и добился результата. Уверен, что надо продолжать играть так же», — цитирует Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.