Болельщики «Вашингтона» скандировали: «Мы хотим кубок»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Болельщики «Вашингтона», поддерживавшие свою команду на улице, скандировали: «Мы хотим кубок». «Кэпиталз» во второй раз в истории играют в финальной серии плей-офф чемпионата НХЛ и впервые в истории находятся в двух шагах от заветной цели.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

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