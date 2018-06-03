Ривз: «Вегас» плохо начал матч, что и предопределило результат встречи

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (1:3, 1-2) в третьем матче финала Кубка Стэнли 2018 года посетовал на плохое начало матча в исполнении своей команды.

«Нам нужно быть готовыми играть с самого начала матча, сегодня нам это не удалось. С первых минут соперник стал нас переигрывать. Это финал Кубка Стэнли, так что никому не хочется отыгрываться. Именно плохое начало предопределило результат», — цитирует Ривза официальный сайт Национальной хоккейной лиги.