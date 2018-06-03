Евгений Кузнецов после победы над «Вегасом» сравнил себя с Майклом Джорданом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли 2018 над «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1) прокомментировал тот факт, что ему пришлось играть через боль.

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«Игра через боль? Это эмоции. Это как Майкл Джордан, он играл лучше всего, когда получил травму. Тогда он набрал 53 очка. Когда ты травмирован, то всегда играешь лучше», — цитирует Кузнецова клубный журналист Изабелль Хуршудян.

Напомним, российский нападающий досрочно завершил вторую игру финальной серии из-за повреждения верхней части тела. Решение об участии Кузнецова в третьем матче было принято в последний момент.