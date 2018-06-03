Аналитик NBC Sports: это новый и улучшенный Овечкин, которого все оценили

Бывший главный тренер клубов НХЛ, а ныне аналитик NBC Sports Майк Милбери восхитился игрой капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в третьем матче финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1).

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«Он показывает свою лучшую игру. Отличная энергия, отличное терпение, правильные решения. Это новый и улучшенный Овечкин, которого все оценили. Он показывает игру высочайшего класса в самых важных матчах сезона», — считает Милбери.

Напомним, долгие годы Милбери был последовательным критиком игры российского форварда, однако изменил своё мнение под впечатлением от игры Овечкина в плей-офф — 2018.