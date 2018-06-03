Галлан: заслуженная победа «Вашингтона» — они сыграли лучше нас

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (1:3, 1-2) в третьем матче финала Кубка Стэнли 2018 года признал, что его команда была слабее и не заслужила победы.

«Мы теперь должны подготовиться к следующему матчу. На протяжении всего года мы повторяем, что мы тут же забываем про сегодняшний матч и уже думаем про следующий. Соперник сыграл сегодня лучше нас, они заслужили победу. Мы же двигаемся дальше», — цитирует Галлана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.