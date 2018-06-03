«Вашингтон» — «Вегас»: во время игры на лёд был выброшен краб

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Вашингтоне, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Барри Тротца.

Во время встречи кто-то из присутствовавших зрителей выбросил на лёд краба. Об этом в официальном аккаунте в «Твиттере» сообщил столичный клуб.

«Кто бросил краба?» — шутливо спрашивается в социальной сети «Вашингтона».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.