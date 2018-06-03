Эксперт TSN: Овечкин и Кузнецов – это новая «большая красная машина»

Эксперт TSN Фрэнк Серавалли выделил игру российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова в третьем матче финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1).

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Звёзды «Вашингтона» сыграли ключевую роль. Овечкин и его партнёр по звену Евгений Кузнецов – новая «большая красная машина» — забили первые два гола, после чего Деванте Смит-Пелли забросил третью шайбу «для страховки». Овечкин – лицо клуба, который продолжает быть лицом этого плей-офф, показывая невероятный энтузиазм и необузданную радость на льду. Он играл в матче номер три так, как будто это седьмая игра», — написал Серавалли в своей колонке.