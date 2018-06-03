Свечников: вся Россия хочет, чтобы Овечкин выиграл Кубок Стэнли

Нападающий Андрей Свечников, первый номер рейтинга Центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих в Северной Америке, станет одним из семи хоккеистов, которые будут присутствовать на четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Вашингтоне. Эта игра состоится в ночь с 4 на 5 июня, начало запланировано на 3:00 мск.

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Вместе с ним туда поедут ещё несколько фаворитов предстоящего драфта НХЛ, среди которых Расмус Далин, Филип Задина и Квинтин Хьюз. Свечников отметил, что очень хочет своими глазами увидеть игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Будет очень интересно посмотреть на него. Вся Россия хочет, чтобы он выиграл Кубок Стэнли. Мы очень хорошо проведём время. Надеюсь, что через несколько лет сами будем в финале Кубка Стэнли», — сказал Свечников.

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе (США), на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».