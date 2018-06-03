Тротц – о голе Овечкина: верх справедливости, воздаяние за все тяжёлые времена

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1) выразил мнение, что гол Александра Овечкина был верхом справедливости. Капитан «столичных» открыл счёт в первой домашней игре финала в своей карьере.

«В Овечкине кипит страсть, это все знают. Мне кажется правильным, что в нашем первом победном матче дома Алекс забил первый гол. Я считаю, это был верх справедливости, если угодно. Воздаяние за все тяжёлые времена. Мне понравился этот гол. Мы продолжали атаку, было четыре или шесть моментов прежде чем шайба зашла в сетку», — цитирует Тротца The Athletic.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.