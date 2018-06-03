Овечкин: у нас с Кузнецовым одна школа хоккея, тем более говорим на одном языке

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1 в серии).

«Самое главное – выиграли. Идём дальше, важная игра впереди. У нас с Кузей одинаковая школа хоккея, тем более разговариваем на одном языке. Для меня неважно, с кем играть, — с Бэки (Бекстрёмом) или с Кузей, у нас хорошее взаимопонимание. Все понимают, что нужно делать.



Какой гол был ключевым? Всё важно было – и гол Диво (Деванте Смит-Пелли), как гора с плеч слетела, мы понимали, что они ничего не смогут сделать, потому что мы будем сражаться и биться.

Атмосфера в городе шикарная, все болельщики переживают за нас», — сказал Овечкин, ставший автором первой заброшенной шайбы в матче.