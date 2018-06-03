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Защитник «Ак Барса» Яруллин посетил с кубком Гагарина казанский интернат

Защитник «Ак Барса» Яруллин посетил с кубком Гагарина казанский интернат
Хоккей / КХЛ

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин привёз Кубок Гагарина в казанский спорткомплекс «Форвард», где работают его мама и брат, сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «Инстаграм».

Хоккеист встретился с воспитанниками местной ДЮСШ. Далее Яруллин побывал в детском доме-интернате в Дербышках.

30 мая «Ак Барс» провёл торжественный парад, посвящённый завоеванию Кубка Гагарина.

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