Бекстрём: «Вашингтон» в последних двух матчах здорово сыграл в защите

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1 в серии).

«Как я чувствую, в последних двух матчах мы очень здорово сыграли в защите. Действовали в своей обороне как единая команда. Принимали умные решения. Делали то, что нам нужно. А когда ты играешь как команда, сопернику очень трудно взломать твою оборону. И вот такой настрой нам нужно сохранить на четвёртый матч», — сказал Бекстрём.



Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.