Так: «Вашингтон» заставил «Вегас» быть небрежным, нам нужно играть проще

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Так подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3, 1-2 в серии).

«Мы должны быть более терпеливыми. Возможно, нам стоит играть резче, бросать чуть раньше. Более аккуратно обращаться с шайбой. «Вашингтон» сделал так, что заставил нас быть небрежными. Мы свалились на какую-то спешку. А когда наткнулись на эту стену из блоков, то начали мудрить, играть не в свой хоккей. Нам нужно действовать проще», — приводит слова Така официальный сайт НХЛ.