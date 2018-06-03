Кузнецов: «Вашингтон» провёл один из лучших матчей плей-офф

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1).

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Пожалуй, сегодня нам удалось провести одну из лучших игр в плей-офф. Мне особенно понравилось, как мы сыграли в средней зоне. Вообще, этот плей-офф – весь о большинстве, меньшинстве и игре между синими линиями. Сегодня мы не допускали потерь, часто забрасывали шайбу в их зону.

Мой гол? Бросок – не мой конёк, так что я хотел отдать пас Биглу. Всегда хочется найти передачей партнера, который проделывает много черновой работы, играет в меньшинстве и на вбрасываниях. Гол в таком матче для него значил бы очень многое. Но он был закрыт, так что пришлось бросать самому.

Мне понравилось, что после пропущенного гола мы не расстроились и продолжили играть, как играли. По мелким деталям и выполненному игровому заданию, можно сказать, что мы сегодня провели один из лучших матчей плей-офф», – сказал Кузнецов.