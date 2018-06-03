Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Нападающий «Тампа-Бэй» Кэллахан выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча

Нападающий «Тампа-Бэй» Кэллахан выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан перенёс операцию на плече, информирует пресс-служба клуба.

Ожидается, что форвард выбыл на пять месяцев, он с большей долей вероятности пропустит начало регулярного чемпионата-2018/19.

В минувшем сезоне Кэллахан сыграл 82 матчах НХЛ, из них 15 — в плей-офф. В общей сложности он записал в свой актив 21 (7+14) результативных баллов при показателе полезности "-3". Также на счету ассистента капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалось 33 минуты штрафного времени.

Кэллахан: не вижу разницы, лизнул меня Маршан или плюнул в лицо
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент