Нападающий «Тампа-Бэй» Кэллахан выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан перенёс операцию на плече, информирует пресс-служба клуба.

Ожидается, что форвард выбыл на пять месяцев, он с большей долей вероятности пропустит начало регулярного чемпионата-2018/19.

В минувшем сезоне Кэллахан сыграл 82 матчах НХЛ, из них 15 — в плей-офф. В общей сложности он записал в свой актив 21 (7+14) результативных баллов при показателе полезности "-3". Также на счету ассистента капитана «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалось 33 минуты штрафного времени.