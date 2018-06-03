Источник: Косов покинет «Ак Барс» после инцидента с вождением в нетрезвом виде

«Ак Барс» принял решение не заключать новый контракт с нападающим Ярословом Косовым. Клуб не намерен продолжать сотрудничество с игроком и готовит варианты с обменом, информирует «БИЗНЕС Online».

В казанскую команду форвард перешёл в середине прошлого сезона из магнитогорского «Металлурга». Контракт между хоккеистом и «Ак Барсом» был подписан до 30 апреля 2018 года, а новое соглашение клуб не стал предлагать игроку. За казанцев он провёл в минувшем сезоне 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина, набрав в них 12 (6+6) очков.

Напомним, несколько дней назад форвард был остановлен сотрудниками ГИБДД. За рулём автомобиля Косов находился в нетрезвом состоянии, возвращаясь с празднования в честь победы «Ак Барса» в Кубке Гагарина.