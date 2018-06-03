19-летний форвард Ярослав Алексеев сменил клуб в QMJHL

19-летний нападающий из России Ярослав Алексеев перешёл из «Шербрук Финикс» в «Бэ-Комо», информирует официальный сайт клуба QMJHL.

Алексеев является уроженцем Тюмени, первые шаги в профессиональном хоккее он сделал в системе московского «Динамо», в сезоне-2015/16 дебютировав в МХЛ в составе МХК «МВД» (Балашиха). Затем он перебрался в Северную Америку, где два года выступал за «Шербрук Финикс».

В сезоне-2017/18 он записал в свой актив 53 (20+33) очка в 63 матчах. В прошлом сезоне за «Бэ-Комо» выступал ещё один российский хоккеист — Иван Чехович. Он впоследствии подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».