Кречин: «Лада» при обмене Зернова в «Авангард» ничего не нарушала

Спортивный директор «Лады» Владимир Кречин рассказал, что клуб ничего не нарушил при обмене нападающего Дениса Зернова в «Авангард».

«Лада» при обмене Зернова в «Авангард» ничего не нарушала. Мы действовали согласно Положению «О порядке распоряжения спортивными правами на игроков ХК «Лада» и ХК «Югра».

Обмен прав был произведен ровно в тот момент, когда появилась техническая возможность его произвести. Этот обмен был зарегистрирован лигой. Хоккеист просто не успел получить статус «Конфликт», чтобы подать заявление для признания его неограниченно свободным агентом», – приводит слова Кречина «Р-Спорт».

«Лада» и «Югра», покинувшие КХЛ после сезона-2017/18, ранее объявили о переходе соответственно Зернова и Павла Варфоломеева в омский «Авангард». Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что клубы не могли произвести обмен, потому что потеряли права на игроков.