Флёри: поражение не значит, что «Вегас» выбыл из борьбы. Играть ещё долго

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3, 1-2 в серии).



«Поражение не значит, что мы выбыли из борьбы. Играть ещё долго. У нас ещё много времени, чтобы вернуться в серию», – сказал Флёри.

«Каждый вечер Флёри даёт нам шанс. Сегодня он вновь был невероятен. Необходимо, что Марк-Андре продолжал играть так же — это поможет нам победить. В то же время, полевым игрокам «Вегаса» нужно его больше поддерживать», — добавил нападающий «Вегаса» Дэвид Перрон.

Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.