Нил: «Вегасу» необходимо вернуть в игру то, что нам приносило успех

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил подвёл итоги третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3, 1-2 в серии).



«Вегасу» не хватило скорости при прохождении нейтральной зоны. Нам нужно действовать более спокойно и размеренно при владении шайбой. В первую очередь, необходимо принимать верные решения на льду, чтобы помогать партнёрам. Пока же мы слишком торопимся. Необходимо вернуть в нашу игру то, что приносило «Вегасу» успех», – сказал Нил официальному сайту НХЛ.



Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.