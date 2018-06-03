Бекстрём: Кузнецов — это «русская машина». Он играет классно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём оценил игру партнёра по команде Евгения Кузнецова в третьем матче финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1 в серии).



«Он сыграл классно. Очень интересно смотреть за тем, как он держит игру под контролем. Он очень умно действует с шайбой, играет крайне динамично. И я ждал, что он сегодня, несмотря на травму, сыграет. Не помню, кто вчера сказал, но он тоже является «русской машиной». Это очень надёжный, крепкий игрок, на которого можно положиться. Сегодня по нему не было видно, что у него что-то не в порядке», — сказал Бекстрём.



Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.

Новый Овечкин. Капитан «Вашингтона» стал таким, каким должен был быть Что бы было, если бы Овечкин так играл с самого первого сезона в НХЛ…