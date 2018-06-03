Кузнецов: до этого «Вашингтон» играл в финале в 1998-м, моё поколение не застало

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после третьего матча финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 2-1 в серии) рассказал о том, насколько важна для клуба эта победа.



«Фанаты долго ждали этого момента. В последний раз «Кэпиталз» играли в финале в 1998 году. Моё поколение болельщиков даже не успело застать то время, и для многих наших фанов это первый финал, который они смотрят вживую. Всё это очень эмоционально, и мы сами очень чувствуем, когда болельщики нас поддерживают. Даже на тренировках постоянно много народу. Это тоже дает много положительных эмоций», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.



Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.