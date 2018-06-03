Защитник «Вегаса» Энгелланд: вся наша команда должна взбодриться

Защитник «Вегас Голден Найтс» Дерик Энгелланд рассказал, что нужно сделать «рыцарям», чтобы сравнять счёт в финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
«Взбодриться должна вся наша команда целиком, а не только две стартовые пятёрки. Должны прибавить все парни, которые попадают в стартовый состав», – цитирует Энгелланда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Энгелланд — номинант на «Марк Мессье Эворд», приз игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами.
Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.
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