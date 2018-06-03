Бигл: «Вашингтону» нужно продолжать улучшать свой хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл поделился мнением о ходе финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой его команда переигрывает «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-1.
«Нам нужно продолжать улучшать свой хоккей. Мы увидим лучшее в их исполнении в четвёртом матче, поэтому эта игра должна стать лучшей и для нас», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.
Четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.
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