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Бигл: «Вашингтону» нужно продолжать улучшать свой хоккей

Бигл: «Вашингтону» нужно продолжать улучшать свой хоккей
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл поделился мнением о ходе финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой его команда переигрывает «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-1.

«Нам нужно продолжать улучшать свой хоккей. Мы увидим лучшее в их исполнении в четвёртом матче, поэтому эта игра должна стать лучшей и для нас», — приводит слова форварда официальный сайт НХЛ.

Четвёртый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.

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