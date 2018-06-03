«Йокерит» в сезоне-2018/19 планирует посвятить один из матчей пандам

«Йокерит» и финский зоопарк Яхтяри подписали контракт о сотрудничестве на предстоящий год.

«Планируется, что один из домашних матчей хельсинкского коллектива в рамках Континентальной хоккейной лиге будет посвящен пандам. В дополнение к этому необычному вечеру, зрители «Хартвалл-Арены» получат зрелищный хоккей в самом лучшем месте Европы», — отмечено в сообщении пресс-службы клуба.

Видео также можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Йокерита».

В зоопарке Яхтяри содержатся редкие панды с китайским происхождением. Напомним, что «Йокерит» и «Куньлунь» подписали соглашение о сотрудничестве в прошлом году. Тогда, кроме договоренностей между двумя хоккейными коллективами, состоялась встреча президента Финляндии Саули Нийнистё с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В рамках встречи представителей Финляндии и Китая было подписано соглашение «О защите панд».