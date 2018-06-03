Группа Fall Out Boy выступит в Вашингтоне перед четвёртым матчем финала НХЛ

Известная рок-группа Fall Out Boy выступит в Вашингтоне перед четвёртым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».



Выступление музыкантов начнётся за два часа до начала встречи. Они будут играть на сцене Национальной портретной галереи, которая находится в считанных метрах от арены «Вашингтона». Концерт будет бесплатным для всех желающих.



Fall Out Boy в 2015 году выступали на Матче всех звёзд НХЛ.



Четвёртый матч финальной серии НХЛ состоится в ночь с 4 на 5 июня в Вашингтоне, начало запланировано на 3:00 мск.

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