«Вегас» подготовит окончательный рейтинг для Драфта НХЛ—2018 после финала

В «Вегас Голден Найтс» рассказали, как клуб готовится ко второму в своей истории драфту НХЛ.

«Скауты клуба, занимающиеся профессионалами, отлично сработали на драфте расширения. Мы должны сделать все, чтобы команда могла развиваться дальше. Конечно, нас отвлекает финал Кубка Стэнли. Но когда придет время, мы во всём разберёмся и составим впечатление о спортивных и человеческих качествах ребят. После финала подготовим окончательный рейтинг», — отметили в скаутской службе «Вегаса».

В распоряжении «Голден Найтс» семь выборов на предстоящем драфте. Мероприятие пройдёт c 22 по 23 июня в Далласе (США), на домашней арене клуба НХЛ «Даллас Старз».